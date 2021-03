XALIMANEWS: Les jeunes de la région de Matam, du département de Dakar et du département de Pikine disent non à « l’exploitation ». Ces derniers refusent de servir de boucliers aux politiques. Hier, dimanche, lors d’un meeting organisé à Pikine par les membres le l’Apr, de violents affrontements ont éclaté occasionnant des blessés graves. Des ministres comme Abdou Karim Sall qui étaient de la partie on été vite évacués pour des raisons de sécurité. C’était des cris de colères qui les avaient accueillis. À Dakar, les jeunes de l’Apr se sont opposés à la réunion organisée par Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba. Au moment où des leader de l’opposition discutent pour mieux cerner le cercle politique, des partisans du pouvoir qui s’étaient mus lors des émeutes qui se sont éclatées en début de mars essaient de rectifier le tire.

