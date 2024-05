Le Sénégal élu membre du Bureau exécutif de la Ligue des Parlementaires pour Al-Qods

XALIMANEWS- Sur invitation de Monsieur Numan Kurtulmu?, Président de l’Assemblée nationale de Türkiye, Amadou Mame Diop a pris part à la 5ème Conférence de la Ligue des Parlementaires pour Al-Qods et la Palestine qui s’est tenue à Istanbul du 26 au 29 avril 2024, sous le thème : Liberté et indépendance pour la Palestine.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Recep Tayyeb Erdogan, Président de la République de Türkiye, avec la participation de plusieurs Présidents d’Assemblée, de vice-présidents, de 600 parlementaires représentant quatre-vingts pays à travers le monde. « Lors du renouvellement des instances, le Sénégal a été élu membre du Bureau exécutif de la Ligue en la personne de l’Honorable Mariétou Dieng. Notre pays va ainsi représenter l’Afrique de l’Ouest au sein de cette instance » précise un communiqué de l’Assemblée nationale.

Le document souligne qu’en marge de la Conférence de la Ligue des Parlementaires pour Al-Qods, le Président Amadou Mame Diop a eu des rencontres bilatérales avec ses homologues de la Türkiye, et de la Gambie ainsi que le Président de la Ligue des Parlementaires pour Al-Qods.

Lors de l’ouverture de la Conférence, il a exprimé le soutien indéfectible du Sénégal à la cause palestinienne. « En lui rendant un hommage mérité, à cet égard, je voudrais également saluer les efforts inlassables de la Oummah islamique pour aider le peuple frère de Palestine à recouvrer ses droits légitimes, à vivre en paix dans un Etat indépendant et souverain, avec des frontières sûres, sécurisées et reconnues, avec Jérusalem Est comme capitale.

Notre pays, le Sénégal, fidèle à ses principes de solidarité, de promotion et de respect des droits de l’homme, s’inscrit dans cette dynamique en continuant d’assurer la présidence du Comité Spécial de l’Organisation des Nations Unies pour le respect des droits inaliénables du peuple palestinien.

Aussi, voudrais-je réaffirmer ici la détermination de l’Assemblée nationale du Sénégal à œuvrer, côte à côte avec le Gouvernement, pour promouvoir, soutenir et mener partout où besoin sera, le combat du peuple frère de Palestine » a-t-il déclaré.