XALIMANEWS- Révélé au grand public en 2014, depuis, le rappeur Ngaka Blindé est au pinacle. Des lobbies le soutiennent financièrement ? Dans une interview accordée à nos confrères de Rewmi, il répond à cette question que beaucoup se posent. Il n’a pas manqué de revenir sur le succès de son album « Secret 7 ».

« Je définirais les lobbies comme un groupe d’individus qui ont de bonnes intentions par rapport à un travail, qui portent de l’intérêt à ce dernier et qui font en sorte de mettre les moyens afin qu’il y ait un résultat concret. Et si ce n’est que ça alors oui, il y a bel et bien un lobby derrière Ngaaka Blindé et ce n’est autre que mes proches, mon staff. C’est un groupe, une communauté qui est derrière moi, qui me supporte qui se tue tous les jours pour que j’aille de l’avant que ce soit sur le plan moral ou financier ils sont toujours là », a indiqué le rappeur.

Pour ce qui est de son dernier album, il dira que c’est son premier bébé , le premier de sa carrière. « Je rends beaucoup grâce à Dieu, car ce dernier a connu beaucoup de succès et c’est une victoire pour moi, une fierté. J’ai fait 7ans de carrière sans album et pourtant j’existe toujours, on parle de moi, je fais des tournées et c’est difficile à croire qu’avant Secret 7 il n’y a pas eu d’album. Cet album comprend 2 volumes mais j’ai décidé de d’abord faire sortir le premier volume, c’était dans un contexte pas favorable (il fait allusion à la Covid-19) mais Dieu merci il a beaucoup plu aux sénégalais. Que ça soit ma communauté, les rappeurs, ma famille, tout le monde était d’accord du succès. Il s’est beaucoup vendu que ça soit sur les plateformes, à l’international entre autres, les thèmes abordés étaient importants et ça a beaucoup plus. Je suis très satisfait de cette album, je ne le dis pas par ego tripe mais c’est un fait, je me suis donné beaucoup de mal avec Secret7 et le résultat ne peut que être plaisant », a-t-il laissé entendre.