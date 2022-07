THIES : Suite à la révision des listes électorales, marquée par des modifications, changements d’adresse et inscriptions de primo-votants en mars 2022, ils seront, pour les législatives du 31 juillet prochain, plus que les 373 616 Thiessois enrôlés pour les territoriales de janvier 2022. Sur ce nombre, 181 661 citoyens, soit 48,6% de taux de participation, s’étaient présentés dans les centres de vote où étaient en compétition 58 coalitions de partis et/ou d’indépendants. Résultats des courses : « Yewwi Askan Wi » (Yaw), avec 18 327 voix, avait gagné les trois communes et la mairie de Ville, devant « Bennoo Bokk Yaakaar » (Bby) créditée de 15 947 suffrages. En engrangeant 70 811votes, Bby avait pris le contrôle du Conseil départemental de Thiès, devançant Yaw (69 199 voix) et « Wallu Sénégal » (36 765 voix).

