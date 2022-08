La Bande à Macky Sall membre du collectif et porte parole du jour exige la réintégration immédiate des 16 travailleurs qui ont été licenciés pour port de masques et de permutations, le paiement de tous les droits et avantages, des CDI à l’ensemble des travailleurs…. Le Collectif dénonce entre autres, les 4( quatre) CDD en 4 ans, 4ans d’heures supplémentaires jamais payées, 03 ans de primes de transports jamais payées, paiement d’indemnités de fin de contrats depuis le début de l’exploitation, jamais de renversement à l’Ipres tout comme à la Caisse de Sécurité Sociale, l’Absence d’IPM pour les travailleurs de l’Interieur du pays, le recrutement partisan, le non respect du Code du Travail et le contournement de la législation Sénégalaise.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy