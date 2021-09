ADVERTISEMENT

« Le procureur Serigne Bassirou Gueye avait convoqué Kilifeu dans son bureau pour lui demander le pourquoi ils me soutenaient, et l’a menacé qu’ils auront tous des problèmes à cause de ça », a révélé Ousmane Sonko aujourd’hui lors de la conférence de presse de Y’en a marre.

Sonko d’ajouter, « Et lui avait dit que Sonko va pourrir en prison parce que j’ai le certificat médical, Kilifeu lui rétorqua, nous avons tous le certificat médical, et il lui faisait comprendre que ce n’était pas le bon. Kilifeu lui dit comment la gendarmerie peut avoir un faux certificat, et il lui répond, de toute façon Sonko ira en prison, Kilifeu a répliqué, dans ce cas il faudra préparer des cellules pour nous tous puisque nous allons être les premiers à être emprisonnés. Après avoir quitté le bureau de Serigne Bassirou, kilifeu est venu directement chez moi pour qu’on en discute ».

« Le pire est que pendant qu’on discutait ma femme à amené le dîner et je lui ai présenté Kilifeu. Et là, ce dernier m’a dit que Serigne Bassirou est le plus grand menteur car il lui avait dit que ma femme avait quitté la maison et que mon ménage est disloqué. C’est quoi le rapport de la justice avec mon foyer. C’est de la méchanceté gratuite. Malheureusement, c’est ça la justice sénégalaise », à déploré le leader de Pastef.

Sonko a tenu à rappeler le motif de sa présence pour soutenir Y’en a marre, « on est présent ici parce que le mois de mars est un passé très récent. Lorsque l’affaire avait commencé Y’en A Marre fait parti des premier à venir me soutenir et dans la délégation Simon et Kilifeu y étaient. Ils m’avaient dit qu’ils n’étaient pas venus dans un cadre politique, mais leurs principes les obligeaient à lutter contre toute injustice. Avant cette rencontre chez moi, Kilifeu ne m’a jamais été familier, mais après la rencontre durant toute l’affaire, il ne restait pas 2 jours sans venir chez moi et me soutenir ».