Senegalaise ,Senegalais, je vous adresse cette correspondance venant du fond du cœur, mais aussi d’ un esprit conscientisé par les événements qui ont marqué l’ histoire des nations .

Avant de poursuivre, je tenais à vous assurer de ma force conviction aux principes de droit fondamentaux, toutes les voix comptent, mais aussi aucun individu, ou un groupe d’individus, n’a le droit et le pouvoir de museler un peuple tout entier lorsque ce peuple affirme de façon forte son aspiration à la liberté essentielle à tout espoir de réussite et de développement.

Le Sénégal n’ est pas “ pris en otage par la jeunesse “, le Sénégal est menacé par une marche progressive d’ un autoritarisme déguisé.

Senegalaises, senegalais, l’ heure est grave, et elle appelle notre attention a tous: senegalais vivant à l’extérieur, comme senegalais vivant sur notre sol national.

L’ heure est à la vigilance la plus absolue face à une menace rampante qui n’ est pas de l’intérêt de la nation sénégalaise.

Notre démocratie est aujourd’hui en voie de péril.

Le sénégal s’ est toujours distingué, comme étant un pays de democratie et de liberte.je puis vous assurer, que ces deux principes ne sont pas garanties de facto,il faut des institutions intégres dans leur mode de fonctionnement pour sauvegarder ces aspirations.lorsque ces institutions ne sont pas enracinées dans cette culture de gouvernance, tous les dérapages sont possibles.

Depuis 1960, nous avons eu un semblant de démocratie, nous avons aussi lutté pour la préserver et la rendre meilleure, nous avons connu des tournants difficiles et décisifs, mais au lendemains de nos tumultes, nous pouvons dire que la démocratie et la liberté, ont prévalues dans notre cher pays.

Aujourd’hui,l’ analyse géopolitique de notre pays, le Sénégal, me donne des frissons. Retenons ceci: la liberté peut bel et bien être ôter à une nation,à la suite de son ensommeillement .

La plupart des dictatures civiles s’ impose à un peuple par des bouffées progressives. Je suisen train de sentir le souffle de ce vent de répression à petit feu:aujourd’hui, toutes les voix qui s’érigent comme une protestation sont incarcérées ,même nos sœurs n’y échappent pas, du

jamais vu .

Des moyens technologiques sophistiqués sont déployés pour intercepter et faire taire la voix de la différence.

Ceci, pour vous dire encore une fois,de prendre garde,car,un test est administré sur le peuple sénégalais, afin de voir son degré de passivité. Une fois que les”autres voix”de la contestation seront muselées “sans résistance du peuple »,la trappe va se refermer sur sa principale proie,la seule voix restante de l’ opposition d’ une nation.A ce moment, le cercle sera bouclé,la dictature peut être administrée.ceux là même qui sont familiers avec l’ histoire,peuvent faire la

comparaison d’ avec notre pays frère de la corne de l Afrique (je me garderai de citer aucun nom de pays afin de ne frustrer aucun frère du continent Africain tant meurtri).

Un pays pauvre en ressources peut avoir une certaine stabilité, mais, dès l’ instant ou des ressources existent,les rivalités débutent,la main forte sur le peuple devient une garantie pour les financements et l’ exploitation de ces ressources au détriment du peuple.

Il a fallu un maréchal et un empereur pour mettre à genoux deux nations africaines avec des potentiels immenses,aujourd’hui hélas ce sont les deux pays les plus pauvres en Afrique.

Revenons à notre cher Sénégal, suivez avec moi le parcours.

1 . Référendum. Objectif officiel: diminuer la durée des deux mandats présidentiels,développement d’ un nationalisme qui interdit à toute personne ayant la double

nationalité de briguer un mandat du peuple(l’ appât). Finalité , élimination d’ une figure principale de l’ opposition forcé à l’ exil.

2.Élection présidentielle: le parrainage. diminuer l’ opposition et surtout cartographier les voix potentielles qui voteront contre le pouvoir.