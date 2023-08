« C’est ça le sport, parfois on gagne et parfois ce on perd. Quand il s’agit de mon palmarès, e j’ai obtenu des victoires, des défaites et des r nuls. Tout à une fin dans ce monde, Avant-hier, après 12 ans de pouvoir, le Président Macky Sall a déclaré qu’il ne sera pas candidat pour un 3eme mandat. Je pense que j’ai déjà eu ce que je devais avoir dans la lutte. Je suis très fier de mon parcours dans l’arène, parce que c’est grâce à la lutte que je suis parvenu à aider les populations de Thiaroye.

