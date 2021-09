Pour le grand magal de Touba, Diouf Sarr pose les jalons. Plusieurs actions sont retenues et déroulées par le ministère de la santé. Pour l’année 2021, 5 778 personnels sont mobilisés, dont 102 spécialistes et 657 non- spécialistes. En ce qui concerne le dispositif de prise en charges des pèlerins, il compte 180 points de prestation, dont 12 sont érigés en dehors de la région de Diourbel et qui prennent en compte les les hôpitaux de Thies, Fatick, Louga, et les districts de Darou Mouhty, Gossase et Khombole. Parmis les 180 points de prestation 77 sont fixes et les 103 avancés. 08 ambulances médicalisées seront mobilisées avec l’appui du Samu. 20 ambulances simples, 05 camions mobiles de consultation, 20 véhicules superviseurs, 180 tentes pour le mise en place des points avancés. A cela, s’ajoute une dotation en médicaments en produits essentiels d’une valeur de 60 millions de F cfa.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy