La katiba Serma a installé son poste de contrôle à 10 km au sud de Boni. Selon des sources locales civiles et sécuritaires concordantes, ces jihadistes affiliés au Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans, le Jnim, lié à Aqmi, ont envoyé des émissaires à Boni le mercredi 25 mai dernier pour porter leur message : ils reprochent à certains habitants de livrer des informations à l’armée malienne et à ses supplétifs russes. Ils dénoncent également des violences ciblant spécifiquement la communauté peule, et le non-respect de consignes données sur le port du voile ou encore sur les célébrations sociales, baptêmes et mariages, jugées trop démonstratives. Résultat, cela fait près de dix jours que plus aucun voyageur ne peut se rendre à Boni, en dehors de quelques rares véhicules légers, qui se sont risqués à emprunter une voie secondaire difficilement praticable.

