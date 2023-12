“Ce qu’il faut savoir c’est que pendant plus de 2000 ans, il n’y a pas de penseurs politiques qui aient fait des élections un rituel démocratique. Une élection ne peut jamais être démocratique. Et quand vous lisez des auteurs comme Aristote, Platon ou Montesquieu, ils nous disent que l’élection est assimilée à l’aristocratie ou à l’oligarchie. Mais il y a des élections qui peuvent être plus ou moins consensuelles et qui permet d’avoir à de bons candidats qui sont là pour l’intérêt général’’, a analysé l’économiste.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy