Une société en décadence ne voit rien de tout ce qui est entrain d’être fait pour précipiter sa chute. C’est une société les contre – valeurs se substituent aux valeurs suprêmes, où les anti – modèles sont vénérés, où le commerce du vent devient florissant, où le respect s’envole, où ce qui n’ont rien à dire s’emparent de la parole et où ceux qui doivent s’exprimer sont démentis par ceux dont la seule compétence est de réfléchir par le cœur. La société sénégalaise, notre société a entamé sa phase de sa décrépitude

Aujourd’hui, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, notre société n’est pas seulement en mutation. Elle est en voie d’une profonde déchéance avec la désagrégation et la déliquescence des valeurs les plus structurantes et les plus fondatrices et où les ressorts se brisent les unes après les autres.

Ce qui se passe dans notre société est triste et amer pour ceux qui ont une seule fois goûté à une seule de nos valeurs. Cette histoire de Kounkané est venue nous rappeler qui nous sommes ? Jusqu’à quel niveau pouvons-nous tomber ? Comment quelqu’un que personne ne connaissait même pas il y’a juste un an, peut – il emballer tout un pays, provoquer des débats si insensés et aussi médiatisés.

Pendant ce temps, on assiste à la montée en flèche de la violence juvénile et la perdition des mœurs, une autre preuve accablante d’une société sans repères, en quête d’une émancipation mal assumée, non utile ni nécessaire.

Au lieu de créer un débat national surmédiatisé sur ce phénomène qui est en train de semer les graines de la déperdition de notre société en créant toutes les conditions d’une implosion, on se rabat sur un phénomène qui a fini de cerner notre naïveté et combien nous sommes en train d’être dépourvus de notre faculté de réflexion utile et de capacité de discernement.

Comment une si grosse farce peut – elle nous emmener à prendre tout ce temps à disserter sur le sexe des anges ? Comment pouvons nous perdre autant de temps dans une histoire de fendre la mer, peindre le ciel ou cueillir les étoiles alors que les priorités nous assaillent et nous harcèlent de toute part ?

Kounkané était juste là pour nous rappeler l’immuable véracité de Pawlish Mbaye, un autre phénomène qui ne cesse de nous rappeler qu’il ne sait ni lire, ni travailler, ni chanter. Et que donc, son seul gagne-pain c’est la vente de la folie devenue un produit de luxe au Sénégal. Comment le Sénégal de Cheikh Anta peut être balloté de cette façon par un conte de fée ou croire au père noël ? L’histoire de Kounkané aura été un symptôme de plus dans la maladie incurable de notre société.

Alors, attendez Kounkané sur les bords de l’atlantique et acclamez-le comme vous l’avez fait avec un certain Cheikhou Cherifou ou une certaine Vaidei.

Après cette épisode qui nous aura tenu en haleine, continuons à jouer à nous perdre et à perdre nos valeurs. Pendant ce temps, Kounkkané aura réussi sa mission en dressant un gigantesque miroir devant notre société avant de se la couler douce dans son coin en nous lançant ce message, comme le regretté comédien Malick Ndiaye Fara thial – thial : « yéena nakk fayda »

Falilou Cissé

Bamako, 00223 94 20 66 87