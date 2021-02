Y’en à marre (YEM), Forces démocratiques du Sénégal/Les Guelwaars (FDS/Les Guelwaars) et le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP/France dégage) dénoncent énergiquement la traque aux militants et sympathisants de l’opposant Ousmane Sonko, dont les deux dernières victimes ont été ce dimanche 14 février Fatima M’bengue du FRAPP (auditionnée, son téléphone fouillé avant d’être remise en liberté) Abbas Fall coordinateur de Pastef Dakar. Cela nous rappelle les pratiques de ce même régime qui allait prendre les partisants de Khalifa SALL chez eux.

Nous constatons pour le déplorer que chaque jour qui passe le président Macky Sall – sourd aux appels à la paix et – pose de nouveaux actes montrant sa ferme volonté de dérouler un projet irresponsable contre la république, la démocratie et la liberté.

Aussi, Y’en à marre, Forces démocratiques du Sénégal/Les Guelwaars (FDS/Les Guelwaars) et le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP/France dégage !) ont appris que les membres de la commission des lois de l’Assemblée nationale sont convoqués, ce lundi, dans le cadre de la procédure de levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. L’«affaire Sweet Beauté» est donc parvenue à sortir du confinement des députés qui, en votant la loi sur l’état de catastrophe naturelle et sanitaire, ont décidé, en toute irresponsabilité, de se soustraire de leur mission principale de contrôle de l’activité gouvernementale, en cette période de pandémie.

Le FRAPP, FDS/Les Guelwaars et Y’en à marre appellent le peuple sénégalais à se dresser contre toute tentative d’instrumentalisation des institutions de la République à des fins de règlements de comptes politiques. Le parlement doit être le réceptacle des doléances populaires, et non un haut-lieu de combines, une chambre d’entérinement de complots politiques. Les conspirateurs n’ont pas leur place à L’hémicycle. La précipitation avec laquelle le bureau de L’Assemblée nationale a enclenché la procédure de levée de l’immunité parlementaire de Mr Ousmane Sonko, au mépris des demandes légitimes formulées par les avocats du député, est suspecte.

Ainsi, ce qui semblait être, au départ, un contentieux judiciaire entre deux citoyens sénégalais, prend, de plus en plus, les contours d’une cabale politique à laquelle nous devons faire échec, par la mobilisation et la résistance.

Par ailleurs, le FRAPP, FDS/Les Guelwaars et Y’en à marre condamnent vigoureusement les tortures policières exercées sur les membres et sympathisants de Pastef arrêtés. Ces pratiques sont lâches et indignes d’un Etat de droit. Une enquête indépendante est nécessaire pour démasquer et punir, conformément à la loi, tous ceux qui sont impliqués dans ces pratiques qui portent gravement atteinte aux droits et à la dignité humaine. Les organisations de défense des droits de l’homme sont interpelés.

Par la même occasion, le FRAPP, FDS/Les Guelwaars et Y’en à marre manifestent leur indignation devant le placement sous mandat de dépôt de 19 parmi la cinquantaine de jeunes arrêtés à Dakar, de 08 à Ziguinchor. Cerise sur le gâteau, ce dimanche 14 février, Fatima M’bengue du FRAPP et Abbas Fall coordinateur de Pastef Dakar ont été arrêtés. Fatima M’bengue a été finalement libérée. Ces arrestations sont injustes et arbitraires. Nous exigeons la libération, sans délai, de ces otages.

Dakar, le 14 février 2021