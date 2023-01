Bonjour Orphée, Mi-décembre 2022, tu m’exprimes par téléphone ton idée de proposer une réflexion sur le parti et les moyens de le remobiliser, après avoir fait état de difficultés, notamment celles rencontrées dans le cadre de notre coalition BBY. En résumé, j’ai promis d’y réfléchir et, surtout, demandé qu’au préalable tu instaures, dans le cadre de notre plateforme Whatsapp « AFP Diaspora », des échanges avec les camarades du groupe pour leurs avis et propositions. Ces échanges t’ont rappelé, pour la majorité, que nous appartenons à un parti structuré et qu’il faut veiller au respect des règles. Tu n’as adressé aucune correspondance au Secrétaire national chargé des Sections de l’Extérieur, que je suis, qui aurait saisi les instances de direction du parti, en l’occurrence son Secrétaire général. Ton dernier message concernant ce projet de journée(s) de réflexion date du 18 décembre 2022. Depuis, plus rien jusqu’à ce matin, 20 janvier 2023, où je découvre avec surprise l’annonce de ta journée dite « Journée de l’AFP Diaspora », prévue demain 21 janvier 2023, envoyée hier dans la soirée. Quelle est donc cette entité ? Cette manifestation ne peut pas engager l’AFP et le camarade organisateur ne peut parler qu’en son nom propre. Je rappelle que le parti ne s’est pas encore prononcé sur sa participation à la présidentielle de 2024 ni sur le Congrès qu’il projette de tenir au terme de la distribution des cartes et du renouvellement des structures de base.

