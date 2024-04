Le nouveau visage des finances publiques : Cheikh Diba, de la salle de classe au ministère des Finances et du Budget

XALIMANEWS-Le Ministre des Finances et du Budget fraîchement nommé, Cheikh Diba, a jusqu’à présent occupé le poste de Directeur de la Programmation budgétaire avant sa nomination le 5 avril 2024. Son parcours académique inclut une maîtrise en sciences économiques et un diplôme d’ingénieur en planification économique et gestion des Organisations obtenus simultanément à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et à l’École nationale d’Économie appliquée (ENEA).

Il a également suivi un programme de DEA en gestion politiques économiques à l’Institut africain de Développement économique et de Planification de la Commission économique pour l’Afrique (IDEP-Dakar) et a poursuivi des études à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, se spécialisant en modélisation statistique économique et financière.

Sur le plan professionnel, M. Diba possède une expérience de seize ans dans le domaine des finances publiques sénégalaises, ayant commencé sa carrière en tant que vérificateur au sein des unités opérationnelles de l’administration fiscale. Il a ensuite occupé des postes clés, notamment celui de rédacteur de la Direction du Recouvrement, où il était chargé de la centralisation des recettes et représentait la Direction générale au Comité hebdomadaire de suivi des recettes.

Il a également été Conseiller technique du Directeur général du Budget, participant activement à la mise en œuvre des réformes budgétaires et financières. Par la suite, il a occupé le poste de Conseiller technique du Ministre des Finances et du Budget, supervisant la mise en œuvre des grands projets du Plan Sénégal Emergent (PSE) et coordonnant le programme économique et financier avec le Fonds monétaire international (FMI).