XALIMANEWS: La fin de la carrière de Toni Kroos dans l’équipe nationale allemande est arrivée. Le milieu de terrain du Real Madrid, dont le dernier match avec l’équipe nationale a été une défaite contre l’Angleterre en huitième de finale, a confirmé sur ses réseaux sociaux qu’il ne portera plus le maillot de la « Mannschaft ». Il veut se concentrer sur son club et sa famille.

« J’ai joué 106 matchs pour l’Allemagne. Il n’y aura pas d’autre fois. J’aurais voulu faire beaucoup plus et j’ai tout donné encore une fois pour avoir 109 sélections et pour avoir ajouté ce titre, le championnat d’Europe, au palmarès de l’équipe nationale. J’avais pris la décision d’arrêter après ce tournoi il y a longtemps. Il était clair pour moi que je ne serais pas présent à la Coupe du monde au Qatar en 2022 », a commencé le joueur.

« Principalement parce que je veux me concentrer pleinement sur mes objectifs avec le Real Madrid au cours des prochaines années. Aussi, à partir de maintenant, je vais délibérément m’accorder des pauses que je n’ai pas pu faire en tant que joueur international pendant onze ans. En tant que mari et père, j’aimerais être là pour ma femme et mes trois enfants », a-t-il poursuivi.

« Cela a été un grand honneur pour moi de pouvoir porter ce maillot pendant si longtemps. Je l’ai fait avec fierté et passion. Merci à tous les fans et fidèles qui m’ont soutenu par leurs applaudissements et leurs acclamations. Et merci à tous les critiques pour m’avoir donné une motivation supplémentaire. Enfin, je tiens à remercier « Jogi » Low. Il a fait de moi un champion international et mondial », a-t-il poursuivi.

« Ensemble, nous écrivons une histoire à succès depuis longtemps. C’était un honneur pour moi d’y contribuer. Et bonne chance et succès à Hansi Flick », a-t-il conclu, avant de signer : « Votre Toni. La lettre est rapidement devenue virale sur les médias sociaux, accompagnée d’une avalanche de messages d’affection de la part de fans du monde entier.