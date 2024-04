Report des législatives au Togo : appel à manifester de l’opposition

XALIMANEWS-Au Togo, quatre partis d’opposition ont appelé jeudi à trois jours de manifestations contre le report des élections législatives et régionales, initialement prévues le 20 avril, annonce France 24.

Plusieurs partis d’opposition et un groupe de la société civile au Togo ont appelé jeudi 4 avril à trois jours de manifestations contre le report des élections législatives et régionales. Cette annonce a été faite, au lendemain de l’arrestation de neuf opposants et dans un contexte de tensions croissantes depuis l’adoption d’une nouvelle Constitution fin mars.

Quatre partis d’opposition (ADDI, ANC, FDR et PSR) et une organisation de la société civile (FCTD) « appellent les populations à les rejoindre pour une grande manifestation de protestation les 11, 12 et 13 avril », dans une déclaration publiée jeudi, et « demandent aux candidats de poursuivre la campagne sur toute l’étendue du territoire national ».