Dimanche à 23h36 juste avant l’autopont de Sipres en face du bâtiment de la direction des impôts et domaines, le bruit d’un Caterpillar anime l’ambiance dans un décor composé de camion qui remorque des voitures en pannes qui stationnaient au bord de la route de foire, des gendarmes, des agents de l’UCG, des agents de la mairie de Yoff et quelques habitants du quartier Ouest-Foire. Amadou Mbengue, le chef de section territoriale Ouest-Foire de l’UCG trouvé sur place nous renseigne, « c’est une opération de désencombrement pilotée par le ministère de l’urbanisme en collaboration avec la mairie de Yoff. Elle concerne le quartier Ouest-Foire allant de la pharmacie Ama Ndiaye jusqu’au pont Sipres. L’opération est mise en place pour lutter contre l’occupation anarchique que l’on notait sur cet axe. Ça fait trois jours que l’on travaille la nuit et aujourd’hui est la dernière ». Le CST affirme, « par rapport aux mécaniciens, ils ont tous reçus des sommations leurs indiquant que cette opération aura lieu, c’est pourquoi il n’y a eu aucune résistance, même si c’est la gendarmerie qui s’occupe de la supervision du bon déroulement de l’opération ». Quant aux habitants du quartier, ils sont ravis de cette opération même s’ils ne souhaitaient pas nous donner leurs impressions. Donc aujourd’hui, l’espace qui servait de garage aux mécaniciens et de parking pour les vendeur de voitures, ainsi que de lavage pour les jeunes laveur n’est qu’un terrain rasé. Reste à savoir que deviendra cet espace d’ici quelques mois ? Il faut noter que des pots de fleurs ont été installés après le désencombrement aux alentour du siège de la fédération sénégalaise de Football.

