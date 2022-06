Samory Aliebe Touré habitant de Oussouye nous a expliqué la situaion « depuis quelque temps, les services des eaux et forêts font des descentes dans les marchés pour récupérer des produits de grande consommation ». Samory de poursuivre « selon elles, presque toutes les ressources énergétiques et forestières qu’elles utilisent pour les besoins des familles sont interdites: plus de bois et de charbon pour la cuisson, plus de vente de miel, d’huile de palme et autres produits forestiers » « Nos mamans affirment qu’elles souffrent, et que cette situation ne peut pas et ne va pas continuer », indique monsieur Touré. Il explique, « Il font ces saisis sous le prétexte que ces produits sont protégés par le code forestier, alors que les femmes en utilisent pour la préparation des repas. C’est pourquoi ce mercredi les femmes de Oussouye se sont rendues chez le Roi ainsi qu’à la préfecture pour leurs expliquer la situation ». « Le préfet a ainsi pris l’engagement de régler la situation dans les plus brefs délais », a précisé Touré.

