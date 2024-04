Parcours exceptionnel : De l’ONU au ministère des Affaires Étrangères, le chemin de Yassine Fall

XALIMANEWS-Dans la nouvelle équipe gouvernementale sénégalaise révélée vendredi 5 avril au soir, Madame Yassine Fall prend les rênes du ministère clé de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères.

Cette nomination marque un tournant dans le parcours professionnel de Mme Fall, qui a consacré une grande partie de sa carrière à l’Organisation des Nations unies (ONU).

Après avoir dirigé une entreprise internationale de conseil en politique macroéconomique pendant treize ans, elle a rejoint l’ONU, où elle a occupé divers postes de responsabilité, notamment en tant que directrice pour la formation et la recherche sur la promotion de la Femme, conseillère économique et directrice régionale de l’UNIFEM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi que directrice de la Division économique d’ONU Femme à New York.

Après quinze ans de service au sein de l’ONU, Mme Fall a rejoint le parti Pastef (parti dissous) en 2018, fondé par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye en 2014.

Cette transition a précédé de près la présidentielle de 2019, au cours de laquelle Ousmane Sonko a remporté 15% des voix, se classant ainsi troisième.

À partir d’octobre 2022, elle a occupé le poste de vice-présidente chargée des relations internationales au sein du parti dissous.