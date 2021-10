« PASTEF est malade au niveau des communes de Keur Massar Nord et Sud à cause de Birame Souleye DIOP. Birame Souleye DIOP est la racine du mal du parti car il divise et fait du parachutage. La crise qui traverse le parti dans beaucoup de communes du pays est due aux manquements dans la gestion de l’administrateur général. Car la façon dont il administre le parti est aux antipodes des statuts et du règlement intérieur du parti. A Keur Massar Nord, il a validé des cellules que l’ex bureau communal de PASTEF Keur Massar n’a jamais installées. A travers cet acte machiavélique de la part de Birame Souleye DIOP et d’autres responsables du parti au bureau national qui œuvrent dans ce forfait avec lui, à savoir Cheikh Aliou BEYE qui veut prendre les rênes de la commune de Diamaguene Sicap Mbao. Il est important d’édifier les Sénégalais sur ce qui passe dans ce parti », déclare le porte-parole des Patriotes.

