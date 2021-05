« Ils ont déjà été arrêtés plusieurs fois par la police nationale, pour détention de stupéfiants par exemple », a dévoilé Gérald Darmanin, en direct, à propos des quatre suspects, en précisant qu’ils « cherchaient à échapper aux nombreux contrôles » de police et souligne que « des moyens très importants, de police judiciaire, de police scientifique et technique et de la BRI (brigade de recherche et d’intervention) ont été mis en œuvre » pour les retrouver.

Alors qu’une consommatrice de stupéfiants venait d’être interpellée par deux fonctionnaires, « deux individus s’avançaient […] et l’un des deux, porteur d’une sacoche, (leur) demandait ce qu’ils faisaient là », a expliqué lors d’une conférence de presse organisée après le drame le procureur de la république d’Avignon Philippe Guémas. « Eric Masson déclinait sa qualité de policier et l’individu sortait son arme de poing et faisait feu à deux reprises, l’atteignant au thorax et à l’abdomen », a-t-il expliqué. Il est mort sur place, quelques minutes plus tard.

