Présidentielle 2024 / Défense, sécurité et transports : Ce que propose le candidat Aliou Mamadou Dia

XALIMANEWS-Aliou Mamadou Dia, candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) prône la construction d’un Sénégal prospère fondé sur des valeurs telles que l’équité, la transparence, la droiture, l’unité et le respect de la dignité humaine.

Dans le cadre du Pilier 3 sur la Gouvernance, la paix et l’équilibre institutionnel, le Pur s’engage à doter les forces de défense et de sécurité de ressources adéquates pour contrer la fragmentation territoriale et promouvoir le développement du pole Casamance.

Il prévoit aussi un renforcement des dispositifs de surveillance des frontières et des ressources naturelles par satellite et via des drones basée sur l’Intelligence Artificielle pour contrer les menaces asymétriques.

Le Pur promet de combattre le crime organisé transfrontalier, y compris le trafic de stupéfiants, le terrorisme, et envisage des coopérations bilatérales (France, Etats-Unis, Allemagne, Russie etc) pour renforcer les capacités du pays dans le renseignement, la formation, les compétences et l’équipement.

Aliou Mamadou Dia propose la mise en place de mesures préventives strictes et la modernisation du secteur des transports, notamment avec l’introduction du système de permis à points, dans le but de réduire les accidents de la route.