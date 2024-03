Présidentielle 2024 : Le Mouvement des ABCDAIRES rejoint la coalition « Diomaye Président 2024

XALIMANEWS-À l’approche de la fin de la campagne présidentielle, un nouveau soutien se profile. Dans une déclaration officielle, le Mouvement des ABCDAIRES annonce son ralliement à la coalition « Diomaye Président 2024 ».

Voici l’intégralité de la déclaration exposant les motifs invoqués par le Mouvement des ABCDAIRES

« Le Mouvement des ABCDAIRES, ancré dans les principes démocratiques et républicains, s’est constamment élevé contre les pratiques délétères du pouvoir en exercice et au sein de l’APR. Ce parti, jadis porteur d’idéaux nobles, a malheureusement dévié de sa trajectoire, perdant son identité au fil du temps. En tant que défenseurs de l’intégrité et de la transparence, nous avons vigoureusement condamné toute forme de corruption, de clientélisme et d’abus de pouvoir, affirmant ainsi notre engagement envers un Sénégal juste et éthique.

Depuis le décès de Maitre Alioune Badara Cissé qui n’était plus d’ailleurs impliqué dans les activités politiques du parti, le Mouvement s’est démarqué totalement de l’APR suite à l’AG de remobilisation et de redynamisation tenue à Thiès en février 2023.

Dès lors une nouvelle orientation s’impose pour continuer à jouer pleinement notre partition dans la construction de notre cher pays.

Ainsi, nous membres du Mouvement des ABCDAIRES, après avoir entrepris une vaste consultation de nos membres à travers le pays ainsi que dans la diaspora, et après une analyse minutieuse des programmes proposés par les différents candidats à l’élection présidentielle, nous avons identifié des similitudes remarquables avec la coalition « Diomaye Président ».

Ces convergences sont le fruit d’un processus exhaustif de délibération et de réflexion au sein de notre mouvement, où nous avons scruté les propositions de chaque candidat à la lumière de nos valeurs et de nos aspirations pour le Sénégal. Cette convergence de visions avec la coalition « Diomaye Président » renforce notre conviction que nous partageons des objectifs communs et que nous pouvons travailler ensemble pour réaliser le changement positif que notre pays mérite.

En unissant nos forces et en mettant en commun nos ressources, nous sommes convaincus que nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour le Sénégal et pour tous ses citoyens, aussi bien ici sur le territoire national que dans la diaspora.

Considérant la situation de tournant décisif dans laquelle se trouve notre pays le Sénégal ;

Appréciant l’offre programmatique de chaque candidat à cette élection présidentielle ;

Analysant nos convergences de vision pour un Sénégal prospère, un peuple épanouidans l’équité de la conduite vertueuse des politiques publiques, suite à un entretien fécond et constructif avecdes ténors de la coalition « Diomaye Président », dont les honorables députés Birame Souleye Diop et Abass Fall le vendredi 2 février 2024 au quartier général sis à Liberté 4 ;

Choisissons de soutenir largement la coalition « Diomaye Président» à l’élection présidentielle du 24 mars 2024 qui propose de grandes réformes structurelles des institutions de la République pour la restauration de l’État de droit, de la bonne gouvernance et de l’épanouissement des populations dans un Sénégal prospère ;

Votons et appelons à voter le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour une large victoire dès le premier tour du scrutin du 24 mars prochain.

Ensemble vers une victoire éclatante pour un

Sénégal nouveau !

Vive la République !

Pour le Mouvement National et International des ABCDAIRES. »