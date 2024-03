Afrique : Le Mali fait face à un afflux massif de réfugiés burkinabè depuis décembre

XALIMANEWS-Selon RFI qui cite le Haut-commissariat des Nations-Unies, plus de 40 000 burkinabè sont arrivés au Mali depuis décembre dernier, d’autres continuent d’arriver chaque jour par centaines.

Pourquoi cet afflux massif de réfugiés burkinabè vers le Mali. Ces familles fuient le Burkina Faso, au rythme des violences qui endeuillent le pays. RFI de rapporter qu’un pic important a été constaté depuis le début de mars 2024. Cependant, Mali envahi, fait face à une insécurité persistante et peine à contenir ces nouveaux arrivants. Chaque jour, plus de 500 Burkinabè franchissent le frontière pour entrer au Mali depuis plus de trois mois, selon les chiffres du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Les réfugiés sont en majorité des femmes et des enfants. Ils rejoignent Koro de l’autre côté de la frontière et où plus de 25 000 réfugiés ont déjà été enregistrés, mais également Mopti, Bandiagara, San ou d’autres localités du centre du Mali. Certains fuient les attaques terroristes, d’autres les opérations de l’armée burkinabè et de ses supplétifs des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), formés par des villageois recrutés par l’armée pour contribuer à la lutte antiterroriste.