Présidentielle 2024 : quand Alioune Tine évoque Diomaye Faye, « Pastef c’est la fraicheur, c’est l’imagination, c’est la jeunesse et une forme de militantisme fondé sur le volontariat et les convictions fortes »

XALIMANEWS-Dans un post publié sur X, Alioune Tine évoque le candidat Diomaye Faye. Le fondateur de l’Afrikajom Center et vétéran de la lutte pour les droits de l’homme, assimile l’ex PASTEF à un parti qui possède une large panoplie.

« Parler des compétences, de la qualité et de la diversité des hommes et des idées chez Diomaye Moy Sonko est trop aisée en ce moment où c’est le pôle politique qui attire tout le monde. Pastef c’est la fraicheur, c’est l’imagination, c’est la jeunesse et une forme de militantisme fondé sur le volontariat et les convictions fortes. C’est pas un hasard si malgré toutes les difficultés subies Pastef est arrivé à être présent dans la course avec Diomaye. La fusion Diomay moy Sonko, il faut de l’imagination et de la générosité, il croire à ce qu’ils appellent le projet. »