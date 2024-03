Présidentielle 2024/Retrait des cartes : à Saint Louis des électeurs tentent de récupérer leurs cartes, entre frustrations e satisfactions

XALIMANEWS-A trois jours du scrutin présidentiel, c’est la ruée pour récupérer les cartes d’électeurs. A Saint Louis, à la Préfecture, les votants tentent de récupérer le précieux sésame.

A la salle de préfecture de Saint Louis, les électeurs se succèdent pour retirer leurs cartes, rapporte RFI. Ce jeudi à la Préfecture, sur la table, il y a beaucoup de cartes à retirer, mais tout le monde n’a pas eu la chance de rentrer en possession de sa carte d’électeur. C’est le cas d’Awa Dieng âgée de 23 ans, » Vous avez vu, le 7 septembre 2021, depuis lors j’ai pas reçu ma carte. La dernière fois que je suis venu Ici, on m’avait dit que la carte est disponible, mais pas encore produit ici à Saint Louis. Je suis déçue, vraiment déçue. » A déclaré la jeune demoiselle qui s’apprêtait à voter pour la première fois. Même cas de figure pour le Lycéen Samuel Boissy, élève en terminale, « C’est pas encore sûr que j’allais voter. Sur ma carte il est pas mis « Électeur ». Je ne suis pas apte pour le faire (voter). C’est à cause de la Mairie. Ils étaient en grève le mois passé, c’est pour cela. » Par contre pour d’autres primo votants, la démarche a été plus simple, ils pourront se rendre aux urnes, dimanche. « Non, non, c’était pas assez compliqué pour récupérer ma carte, car on m’a un peu aidé », déclaré une jeune fille. « Moi, j’ai eu la mienne, elle est à jour, tout va bien. C’est important, car ça va m’aider à participer peut être à l’avenir de mon pays. » Selon Radio France Internationale, sur les 10 000 cartes suite a la dernière révision des listes électorales à Saint Louis, plus de 7000 ont été distribués et plus de 2000 attendent encore. Les électeurs, jusqu’à samedi minuit