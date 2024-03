Amadou Ba parle de l’origine de sa fortune « J’ai de l’argent, je l’assume, j’ai été parmi les mieux… »

XALIMANEWS- C’est un secret de polichinelle ! L’ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, Amadou Ba, dispose d’une belle fortune. Selon Ousmane Sonko, il ne faut pas chercher loin, entre la posture qu’il a eue dans l’administration et l’origine de sa fortune, il ne faut pas chercher loin. Mais pour l’ancien ministre des Finances, il ne faut pas s’en cacher. « J’ai de l’argent, je l’assume et il faut savoir juste une chose. Depuis 30 ans, j’ai été parmi les mieux payés au niveau de l’administration sénégalaise par rapport aux différentes fonctions que j’ai occupées, notamment à la DGID. Donc logiquement, je ne peux pas être pauvre », a dit Amadou Ba sur le plateau de la TFM.

Mieux, selon lui, il traine une réputation de personne altruiste, qui « partage toujours avec les autres ». « Ma maison est toujours rempli et depuis 25 ans, il y a toujours des gens qui m’attendent aux abords de ma demeure pour me solliciter. Je vis avec car je considère que cela n’a pas de sens d’accumuler une richesse et de ne pas la partager », a confié le candidat de Benno.