Quand au Sénégal ce sont maintenant les malfaiteurs confirmés qui portent plainte contre ceux qui les dénoncent et les font condamner, il urge de se débarrasser du garant de toute cette mal gouvernance afin que la justice reprenne son rôle de service publique et non plus de « sévices publiques », et que tous ces dossiers mis sous le coude présidentiel y soient retirés afin que les fossoyeurs soient traduits en justice, qu’ils s’appellent Sall, Faye, Niang, Sarr, Seck ou autre.

A titre d’exemple, la plainte de Mansour Faye contre le dénonciateur Gas El Salvador, et l’emprisonnement de ce dernier. Non seulement tout le monde voit que Mansour Famille et sa famille sont passés d’un état d’indigence, à un statut d’immensément riche, mais ils ne s’en cachent même pas. La preuve par la ferme à plusieurs milliards de la toute jeune fille de Mansour Faye, et qui s’en vante sur BBC. Comble de la provocation, Mansour Faye nous dit à l’émission Faram Facce qu’il est milliardaire grâce à « ROUY KHALE »

