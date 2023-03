Quand au Sénégal ce sont maintenant les malfaiteurs confirmés qui portent plainte contre ceux qui les dénoncent et les font condamner, il urge de se débarrasser du garant de toute cette mal gouvernance afin que la justice reprenne son rôle de service publique et non plus de garant de l’impunité.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy