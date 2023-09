« Des moutons qui se nourrissent sans effort et qui sont capables de s’alimenter là où l’herbe est la plus verte » À ne pas confondre avec ces escrocs du web qui opèrent nous dit -on généralement depuis l’Afrique de l’Ouest dans des cybercafés, Eh oui comme pour dire que tout le malheur du monde vient d’Afrique.



En réalité c’est dans les années 2000 qu’on a déplacé ce terme pour l’attribuer à ces hackers qui ne sont pas toujours exclusivement des africains, mais notamment d’autres nationalités.

Laissez moi emprunter ce terme en le plaçant dans le contexte politique sénégalais pour désigner ces éternels transhumants à la recherche de prairies plus verdâtres afin de pouvoir brouter et de toujours brouter sans effort et sans vergogne.

En effet, depuis l’annonce de la non candidature de Macky Sall aux prochaines échéances ( un acte que l’auteur doit regretter certainement compte tenu du contexte qui prévaut après l’arrestation de l’opposant radical Ousmane Sonko qui s’est passée sans conséquence majeure, mais également la difficulté avec laquelle le maître du jeu se retrouve pour désigner le candidat pour représenter son camp, celui des Mackysards .

En effet ce ne sont pas les candidats qui manquent, mais celui qui fera l’affaire et qui trouvera l’adhésion des membres de la coalition présidentielle.

Le constat est là : des voleurs et rien que des voleurs sortent des prétendants. Des gens pas du tout clean alors …. qui se sont enrichis impitoyablement des années durant avec des avantages indus et des biens appartenant à tout un peuple. Je n’ai pas besoin de les énumérer ils se reconnaîtront tous dans mes écrits. Ces véreux postulants à la présidentielle ne sont pas toujours dans le Macky, on les trouve dans l’opposition, j’ai pensé aux sieurs Karim Wade et Khalifa Sall. Tous deux jugés et emprisonnés pour des délits liés à des détournements de biens publics. Macky Sall peut bien les gracier et le les remettre en scelle, mais le peuple leur réclame toujours ses biens détournés et volés.

Par ailleurs et pour revenir à mes brouteurs qui s’agitent déjà et se placent à l’horizon 2024, dont le célèbre chanteur, le très adulé artiste de renom international. Celui qui a chanté sur toutes les scènes du monde. Celui qui a échangé son leg naturel d’artiste contre un piètre décret présidentiel qui le nomma ministre du gouvernement, puis ministre conseiller.

Désolé You , but you’re not the right one !



Monsieur Youssou Ndour est rattrapé par l’histoire. Je me rappelle avoir fustigé le régime de Wade qui lui refusait le signal de sa télé. Même si c’est ce même régime par le biais du dernier premier ministre de l’époque qui a fini par satisfaire sa demande. Une véritable entreprise familiale de presse voit le jour alors.

Inutile d’en dire plus, car toutes les directions de l’entreprise sont quasiment occupées par la famille Ndour.

Du fils aux frères …en passant par les épouses.

Maintenant, doit on confier notre république à un président comme lui qui prône : family first !!!!

Bien sûr que non, c’est donc dire que monsieur n’est pas le bon remplaçant de Macky Sall. Mais entre remplacer Macky Sall et jouer au chantage pour se faire une place pour l’avenir, il y’a une différence. Monsieur Ndour a une stratégie et juste une seule qu’il a bien circonscrite au tour d’un slogan « fekker maci boler «

Non monsieur Ndour « …. Sous yi molassi bolé.

.Ce sont les sous qui vous intéressent. L’argent et les facilités liées au pouvoir !

Et cela colle bien avec votre nom !

Je ne vais pas terminer sans faire un clin d’œil à monsieur Ousmane Sonko qui croupit actuellement en prison,

regagnant ainsi plus d’un millier de ses partisans et pas des moindres. Macky Sall a gagné la guerre qui l’opposait à son redoutable adversaire qui n’a qu’une arme pour se défendre: une jeunesse abonnée aux casses et aux destructions des biens appartenant au peuple. Une jeunesse qui a choisi l’océan Atlantique au péril de sa vie . Une jeunesse privée de son gagne pain et qui s’oublie pour ne penser qu’à ses parents . Tous les jeunes qui tentent l’aventure en mer la justifient ainsi.

Quelle catastrophe, quelle horreur !

Quelle mauvaise option !

À côté de cette jeunesse qui a heureusement abandonné cette forme de lutte qui est loin d’être payante, Ousmane Sonko a eu la malchance d’être pris en otage par un entourage qui le prenait pour ce qu’il n’est pas. A commencer par son chef de protocole, je ne sais pas si ma demande d’entrer en contact avec son patron lui avait été transmise par ce dernier ou pas, mais je trouve l’attitude de monsieur Gueye d’ignorer systématiquement mes appels irresponsable.

Qu’est ce que monsieur Sonko peut bien m’apporter personnellement ?

Rien absolument rien !

Quand je défendais les valeurs de la république et combattais l’injustice, le célèbre opposant ne s’intéressait pas à la politique encore moins aux affaires de ses compatriotes.

Je n’ai besoin d’aucun homme politique pour quoi que ce soit, fut-il le président de la république !

Ces petits arrivistes engraissés par les perfusions du Macky et qui se prennent pour je ne sais quoi, vous les appelez dans le cadre professionnel et qui vous ignorent, je les prends juste pour ce qu’ils sont. J’ai en esprit cet adepte des salons de massage à qui sa secrétaire a transmis mon message ( Nest ce pas mademoiselle Tall ? ) et qui est resté aphone en est l’exemple patent !

Revoyez vos postures et faites preuve de maturité professionnelle, pour l’intérêt de la république . !

Madere fall

USA