Le principal problème de l’équipe nationale se trouve au niveau de l’entrejeu. Le milieu ne fonctionne pas et se limite simplement à enrayer les attaques adverses. Gana et Kouyaté, ayant le même profil, n’arrivent pas à assurer le relai entre la défense et l’attaque d’où les longues tranversales de Koulibaly et Diallo.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy