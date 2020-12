En mon nom personnel, et au nom de tous les militants, amis et sympathisants de notre formation politique Démocratie et République, je présente mes sincères condoléances à son frère le khalife général Cheikh Mahi Niasse, à ses enfants, à la famille de Cheikh Al Islam Elhadj Ibrahima Niass et à toute la Oummah islamique.

