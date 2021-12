XALIMANEWS -Décidément entre le pouvoir et l’opposition, on ne parle pas la même langue. Le régime de Macky Sall est complètement remis en cause par les leaders de la coalition Yéwwi Askan Wi qui ont décidé de porter plainte contre le président de la République du Sénégal, pour haute trahison après avoir accordé une audience à Djibril Ngom, ancien coordonnateur de Yewwi Askan Wi, et, qui s’était enfoui à Matam avec les listes de ladite coalition.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy