XALIMANEWS- Aprés le centre hôpitalier national de Pikine et les hôpitaux régionaux de Louga et Ziguinchor, la campagne d’opérations chirurgicales gratuites pour soigner la cataracte en collaboration avec le ministère de la santé et de l’action sociale, se poursuit avec l’Ong humanitaire Koweïtienne Direct Aid Society et ses chirurgiens ophtalmologistes et anesthésistes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy