Le retour dans mon pays, c’est mon nouveau projet et, que ce soit clair, le monde sait pourquoi le voleur Macky Sall, manipulant les moyens de l’Etat, avait commis le crime de me faire arrêter. Nous ne laisserons jamais le Sénégal devenir une terre de dictature et de libertés bridées.

Je prends à témoins Serigne Mountakha Mbacké, et mes parents, amis et tous les membres de ma communauté, notamment les 35000 followers que vous êtes sur cette page.

Je prends à témoins tous les Sénégalais de quelque confession ou ethnie qu’ils soient, maintenant que les mensonges et l’arsenal difamatoire déployés par le régime criminel de Macky Sall, avec son minable comploteur, le faux avocat de Londres, Malick Sall, ont été totalement démontés, exposés, tous les relais dans leur mise en oeuvre, identifiés.

J’invite la communauté internationale, en commençant par les Etats-Unis dont le Rapport sur le Sénégal a fini de confirmer tout ce que je disais sur les violatioins de droits de l’homme qui s’y déroulent.

Le representant spécial de l’Onu pour l’Afrique de l’Ouest, mon vieil ami, Mohamed Annadif, qui vient de prendre fonctions, est interpellé.

J’invite aussi à la mobilisation la vraie presse et les mouvements citoyens ou pro-démocratiques et les défenseurs des droits et libertés contenus dans la Déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948 avec les Pactes civils et politiques y relatifs.

Je vous informe de mon retour au Sénégal. L’Etat du Sénégal, sous Macky Sall, est solennellement sommé d’assurer ma sécurité et il est responsable de quoi que ce soit qui m’arriverait.

Je m’engage à continuer de prendre part aux luttes pour la restauration de la démocratie et au retour d’une justice équitable, de la préservation de la souveraineté nationale et à la re-construction d’un Sénégal de progrès, de solidarité et de développement, digne et libre, souverain et africain, respectable et respecté partout, faisant la fierté de ses filles et fils, libéré des mains des criminels qui l’ont étranglé.

Que Dieu nous bénisse….

Adama Gaye est un opposant en exil du régime de Macky Sall.

PS: J’exige aussi l’égalité du traitement économique pour mes amis et partenaires extérieurs qui me sollicitent pour investir au Sénégal, c’est un droit consacré par la Charte de l’ONU et par la Constitution du Sénégal.

Je compte continuer à opérer à visage découvert, sans restriction sur mes vues et opinions…