Après la polémique suscitée par les cahiers à son effigie et l’injonction du préfet de kolda de les retirer. Le directeur des impôts et domaines a réagi en se justifiant avant d’introduire une requête devant le préfet. Nous informe le site chroniques.sn. Selon lui, «L’Autorité préfectorale a adressé une lettre à l’Inspecteur de l’Education et de la Formation de Kolda, lui demandant de retirer les fournitures à l’effigie de Mame Boye Diao à qui il donne le statut de ‘’candidat aux élections territoriales’’ sans qu’on ait entendu ce dernier en faire état », a-t-on d’emblée fait savoir dans un communiqué signé par la Cellule de communication de la coalition Njadeen. Au surplus, il affirme : « nous prenons acte de la décision du Préfet suite à la polémique suscitée par cet acte posé dans le cadre de la solidarité. Nous sollicitons des parents d’élèves leur compréhension et leur assurons de notre soutien pour la réussite de leurs enfants. Nous allons bientôt mettre à la disposition de leurs enfants, nos fils, nos neveux, nos nièces et nos filles, de nouveaux cahiers ».

