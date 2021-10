La ligue sénégalaise contre le cancer( Lisca) suggère la mise en place d’une application capable de fournir la cartographie et la typologie des Cancers au Sénégal, a indiqué son responsable de la communication, Oumar Diop. » C’est une très bonne demande aujourd’hui, parce qu’avec cet outil informatique, nous avons la possibilité de connaître tous les types de cancer par sexe et par âge, mais également les localités où la maladie sévit le plus », a expliqué M. Diop, dans un entretien téléphonique. » Avec l’application, nous aurons un registre national du cancer permettant d’améliorer les efforts consentis et de prendre également les mesures adéquates et appropriées pour venir à bout des cancers du col de l’utérus et du sein », a-t-il ajouté. En onze ans d’octobre rose, la Lisca a gagné le pari des consultations de masse, avec plus de 3500 visites par jour à Dakar et près de 400 à 500 dans les régions.

