La fonction publique compte 171 634 agents au cours du premier semestre de 2023, répartis principalement dans les secteurs de l’Éducation et de la Formation Professionnelle (53%), des Forces de Défense et de Sécurité (28%) et de la Santé (6%). Les secteurs des Finances et de la Justice représentent respectivement 3% et 2%. Les autres secteurs se partagent les 7% restants.

