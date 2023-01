» Je suis allé voir le Président Sall, en 2016, sur la question du référendum. Je lui ai demandé si exactement il voulait se dédire et faire 7 ans à la place des 5 ans qu’il avait annoncé aux Sénégalais. Il m’a dit qu’il était toujours dans les dispositions de faire 5 ans et non 7. Alors, je lui ai fait savoir que si au Sénégal, les marabouts sont autant respectés, c’est qu’ils ne se dédisent jamais. Mais comme il avait déjà promis aux Sénégalais de faire 5 ans, je lui ai dit de faire les 5 ans, même si personnellement, je suis contre. Je lui ai d’ailleurs fait savoir que j’allais me battre pour le respect de la Constitution, pour qu’il fasse 7 ans », a t il raconté.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy