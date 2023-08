Ah les mecs, comme ils peuvent se découvrir si généreux. Ils veulent ainsi le rançonner. Le rendre plus misérable et lui ôter toute prétention à nous regarder de haut. Lui qui a été chassé de l’administration sans qu’on lui ait dégoté le moindre scandale financier. Ah, ces va-nu-pieds à la fortune si subite et douteuse auxquels le pouvoir a fait découvrir les belles villas, les bagnoles luxueuses, les restos chics et les voyages aux frais du contribuable.

Et voilà donc qu’un opposant radical veut leur arracher tout cela en plus de leur demander de rendre des comptes. Mais c’est une déclaration de guerre, ça ! Ils veut nous ramener à notre misère d’antan ? Eh bien, puisque c’est nous qui avons l’Etat, on va l’éliminer ! Et parmi ceux qui veulent en finir avec l’opposant, il y en a un qui n’avait pas caché sa détermination à s’emparer de tous ses biens y compris ses avoirs bancaires.

Pressé de le rendre plus indigent encore qu’il n’est, il avait engagé un huissier pour évaluer la fortune du malheureux. Suprême idiotie ou crétinisme, un autre rêvait d’hériter de ses épouses, souhaitant certainement qu’il trépasse. Et c’est alors qu’il se trouve mal en point à l’hôpital et que tout monde craint pour sa vie, que des messieurs et dames, qui ne rigolent pas, sont sortis de leur trou pour lui porter l’estocade. Il fallait voir le sérieux, la hargne et la haine dans le discours de celle qui paraissait être la cheftaine. Dans sa furie, on pourrait penser qu’elle avait un contentieux personnel avec le prétentieux.

ADVERTISEMENT

Mais il leur faudra faire vite pour empocher le magot de l’Etat, pardon, leurs honoraires avant février prochain ! Avocats de l’Etat, ça vous rend vite immensément riches. Au fait, où sont ceux qui défendaient l’Etat contre les deux ex-détourneurs que le chef du même Etat — censé être le défenseur de nos deniers ! — vient de réhabiliter ? Mais revenons à notre opposant emprisonné à qui il faut faire payer chèrement son impertinence.

En tout cas, Sonko est le coupable idéal, le bouc émissaire parfait. Au poteau ! Pan, pan, qu’on le fusille et qu’on n’en parle plus. Ce sera un adversaire de moins. Les 30 morts dans les manifestations ? C’est lui et non ceux qui ont tiré à balles réelles sur ces malheureux. Les dégâts matériels dont ceux infligés au

BRT et évalués à 5 milliards ? C’est encore lui ! Ce coup de canif sur notre économie, c’est encore Oscar Sierra. Bref, il est à l’origine de tous nos malheurs depuis mars 2021. Preuve que ces messieurs et dames du barreau ne blaguent pas, ils ne ménageront aucun effort pour rendre effective la réparation du préjudice causé par le « terroriste en chef ». Souhaitons qu’ils lui épargnent ses bijoux de famille. A moins qu’ils comptent les lui arracher. Les monstres !

KACCOR, Le Témoin