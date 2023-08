Après 2 défaites de rang, concédées devant Al Ettifaq (2-1) et Al Taawon (0-2), Al Nassr du duo Mané-Ronaldo, en quête de succès depuis son sacre en Ligue arabe des clubs champions face à Al Hilal de Kalidou Koulibaly, marque le pas. Cet après-midi à 18 heures en déplacement face à Al Fateh (6e, 4 pts+2), Al Nassr (16e, 0 pt-3) essaiera d’engranger ses premiers points eñ . Pour réussir leur pari, les Jaunes compteront sur Talisca, le héros brésilien des Barrages de qualification en phases de groupes de Ligue des champions asiatique face à Shabab Al Ahli des Émirats (4-2), et sur Mané et Ronaldo, qui doivent se montrer plus cliniques devant les buts pour valoriser leurs transferts, car ils sont achetés pour décanter les situations compromises. Au même moment, Habib Diallo, qui a disputé son premier match avec Al Shabab Saudi lors de la défaite face à Al Wehda (3-1) lors de la journée précédente, sera l’un des atouts de son équipe pour battre à domicile Damac et profiter de l’occasion pour ouvrir son compteur but en Saudi Pro League. Pour rappel, Al Shabab est crédité d’un nul initial face à Al Okhdoud Club à domicile (1-1).

