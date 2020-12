Ainsi, il avait ajouté que « les prochaines élections locales devront forcément se faire dans un contexte de 2ème phase de l’Acte 3 de la décentralisation. Par exemple, l’article premier du Code général des collectivités territoriales dit qu’au Sénégal, il n’y a que deux entités de collectivité territoriales : la commune et le département. (…) Il y aura un département collectivités territoriales à Dakar et les 19 communes. La ville n’a pas sa raison d’être et s’il n’y a plus de ville, il n’y aura plus de maire de Ville ».

