"To be honest… ??'? ??? ???? ?? ???" Novak Djokovic does not feel positive about his injury – which could derail his Australian Open title hopes ? #AusOpen | @DjokerNole | @Babsschett pic.twitter.com/5t37H7nkJz

« Les bons débuts dans le troisième et quatrième set ont aidé, a encore reconnu le serbe de 35 ans. Pour être honnête, ce n’est pas bon du tout. Je le prends au jour le jour. La sensation était meilleure au match précédent que pour celui-là. C’est tout ce que je peux dire. C’est entre les mains de Dieu pour m’aider, du physio et de mon équipe. On prend les choses jour après jour. J’espère pouvoir récupérer et être prêt pour la prochaine rencontre. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy