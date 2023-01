XALIMANEWS-Pour le match amical entre une sélection saoudienne et le PSG, le billet le plus cher pour un match de football a été vendu à un richissime hommes d’affaires.

Ce jeudi 19 janvier 2023, le PSG fera face en Arabie saoudite, à une sélection locale pour un match amical. Une rencontre qui sera très observée car il opposera Cristiano Ronaldo, qui joue à Al-Nassr et fera partie de la sélection saoudienne, à Lionel Messi, qui évolue au PSG. Un match très particulier car opposant les 2 monstres sacrés qui ont dominé le football mondialce ces dernières années. Pour ce duel entre CR7 et la Pulga, Turki al-Sheikh, conseiller à la cour du Roi d’Arabie saoudite (et propriétaire du club espagnol d’Almeria) a mis en place une opération caritative baptisée « Beyond Imagination Ticket ».

Selon Goal.com, l’idée était de vendre aux enchères une place pour le match avec la possibilité d’assister à la cérémonie d’avant-match, d’être assis pendant le match à côté de Turki al-Sheikh, de visiter le vestiaire des deux équipes mais surtout de rencontrer Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

Selon toujours le média sportif, le vainqueur de l’enchère aura également la possibilité de faire une photo avec l’équipe victorieuse du match puis d’être invité à la réception donnée après la rencontre.

Le montant minimum de l’enchère était fixé à 250 000 euros et le vainqueur a dépensé 10 millions de riyals (2,4 millions d’euros) pour remporter le « Beyond Imagination Ticket ».

