Tensions Internationales : Abou Abel Thiam dénonce la virulence des critiques contre Macky Sall et parle d’influence des lobbies

Face à une vague de critiques auxquelles le Président Macky Sall est confronté, ces derniers temps, notamment sur le plan international, Abou Abel Thiam a accusé une partie de la communauté internationale «d'adopter une posture « peu diplomatique et virulente » envers son mentor.

Invité de l’émission objection, sur la Sud Fm, ce dimanche, le membre de l’APR n’a pas manqué de relever que « sur les décisions du Conseil constitutionnel, la communauté internationale ne s’en prend qu’au chef de l’État ».

« Une partie de la communauté internationale, s’est singularisée par sa virulence, par ses propos qui ne sont pas en termes de diplomatie et qui ne sont pas habituels dans sa violence de propos contre le Président Macky Sall, je dois dire que cette communauté internationale, elle n’a nulle part pointé le Conseil constitutionnel, même quand ces décisions avaient un caractère problématique », a indiqué M. Thiam qui estime, par ailleurs, que » les médias occidentaux sont détenus en grande partie par des lobbies, par les puissances d’argent, les lobbies LGBT ».

Abou Abel Thiam croit, formellement, que « ces lobbies ont exercé des pressions significatives pour amener le Président Macky Sall à modifier les lois du pays ». Pour sa part, il se réjouit de la « fermeté du chef de l’État sénégalais face à ces pressions pour préserver la souveraineté du Sénégal ».

Le journaliste indique, par ailleurs, que le Sénégal est devenu plus attractif en raison de sa future production de gaz. Cependant, note t-il, cette attractivité a suscité l’intérêt de divers acteurs internationaux, dont certains cherchent à déstabiliser le pays ou à renégocier des contrats gaziers. Le membre de l’APR a également pointé du doigt le financement de l’opposition par des lobbies étrangers.

» La majeure partie de ces lobbies financent l’opposition. On trouve des gens qui sont financés par des lobbies étrangers dans ce qui se fait appeler la société civile. Je disais que cette attractivité nouvelle du Sénégal, c’est ça qui nous cause problème. Tout le monde porte un intérêt particulier au Sénégal. Ce n’est pas tous les Occidentaux, mais il y a des gens qui ont intérêt à déstabiliser le Sénégal. Et justement, c’est dans cette même dynamique qu’il nous faut comprendre les actes posés par le Président Macky Sall « , a conclu Abou Abel Thiam.