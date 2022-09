Le message du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, délivré ce dimanche 25 septembre 2022, à l’Amphithéâtre Serigne Babacar Sy, à la faveur d’une conférence de presse, marque l’acte numéro «un» posé dans le cadre de la commémoration de l’édition 2022 de la naissance du Prophète Muhammad (Paix et Salut sur Lui), ou Gamou annuel de Tivaouane-la-pieuse, capitale de la Tijaniyya, prévu le 8 octobre prochain. Une occasion pour le coordonnateur de la Cellule Zawiya Tijaniyya, Abdoul Hamid Sy, de passer au peigne fin les modalités de préparation. L’accent a été mis sur le programme d’animation scientifique et culturelle qui sera organisé par la Cellule Zawiya Tijaniyya pour revisiter la vie et l’œuvre de El Hadj Malick Sy (Rta).

Le Mawlid 2022, qui aura lieu les 7 ou 8 octobre 2022, sera donc axé sur la revisite de la vie et de l’œuvre de El Hadj Malick Sy à travers le thème : «El Hadj Malick Sy, 100 ans après : Lumière sur sa vie et son œuvre.» Au cœur de cette programmation, figurent un symposium, une exposition, un spectacle d’évocations religieuses en sons et lumières, un atelier sur la finance islamique, un forum dédié à la jeunesse et diverses autres activités socioculturelles. La rencontre a permis à la Cellule Zawiya Tijaniyya de définir, d’abord, le Mawlid comme un événement qui se rattache historiquement et géographiquement à la ville sainte de Tivaouane du fait de la préséance par laquelle Seydi El Hadj Malick Sy avait décidé, à partir de 1902, de reproduire le modèle prophétique à travers la commémoration de la naissance du Meilleur des Hommes, Seyyiduna Muhammad (Psl). Son coordonnateur, Abdoul Hamid Sy Al Amine, de préciser que le Gamou, visant par-là deux choses : «métamorphoser les consciences marquées par des pratiques paganisantes séculaires» et «asseoir une stratégie de communication entre lui et ses disciples qui venaient répondre à son appel de tous les coins du Sénégal», était pour Maodo une occasion de débattre au milieu de ses disciples des grandes questions intéressant l’islam et les musulmans. Pourtant, remarque le Cheikh, «la surveillance administrative de l’Autorité coloniale était toujours en vigueur ; mais cela n’altéra en rien sa détermination de faire de cette commémoration, une institution pérenne qui sera plus tard relayée et cela, jusqu’à nos jours, par sa descendance et celle du cercle de ses premiers disciples». Et à certains de ces derniers, Maodo avait même donné l’autorisation de mener, de concert avec lui, cette commémoration dans leurs localités respectives. Après lui, ses héritiers spirituels ont perpétué cette belle tradition et chacun à sa façon, contribue à en faire un espace d’échange et de formation spirituelle des disciples et de renouvellement du pacte qui les liait au modèle prophétique.

La célébration de la naissance du Prophète Muhammad (PSL) édition 2022, revêt une double signification, considère la Cellule Zawiya Tijaniyya. Elle marque un retour après 2 ans de suspension due à la pandémie du Covid-19, qui avait dicté au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, la sage décision de «préserver la vie des disciples et leur santé plutôt que de satisfaire leur passion ou leur attrait pour Tivaouane». Aussi elle coïncide avec les cent ans de la disparition de Cheikh El Hadj Malick Sy, «Mujadid de son temps» qui «nous a fait aimer le Prophète (Psl)», se réjouit Abdoul Hamid Sy Al Amine.

ADVERTISEMENT

Promouvoir le legs culturel, intellectuel et spirituel de Maodo

Le fils de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine souligne que «c’est sous ce double primat et sous la supervision du Coskas, que la Cellule Zawiya Tijaniyya, en charge de la communication de ce grand rendez-vous de l’islam, de la Tijaniyya et de la Nation, a décidé de promouvoir le legs culturel, intellectuel et spirituel du Sage de Tivaouane, à travers une programmation qui prend en compte les exigences de notre temps, tout en préservant l’enracinement à nos valeurs essentielles».

Ainsi après deux années de suspension des activités de la Hadara Malikiya de Tivaouane, du fait de la pandémie du coronavirus, la célébration de l’édition 2022 de la commémoration de la naissance du Prophète Muhammad (PSL) ou Mawlidu Nabi (SAW), suite à la tenue de la 92ème édition de la Ziarra générale de la Cité de Mawlana Cheikhal Hadj Malick Sy (1930-2022), le dimanche 13 mars 2022, marquant le début de la reprise des grands événements religieux de la capitale de la Tijaniyya, sera marquée par une présence massive de fidèles venant de tous les contrés du pays et de l’étranger. La Cellule Zawiya Tijaniyya dit avoir bon espoir que toutes les dispositions seront prises pour la bonne tenue du Mawlid, un événement phare de l’agenda religieux et socioculturel du Sénégal.

LeQuotidien