Face aux les gradés de la police et de la gendarmerie et devant son porte parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le Khalife Général des Mourides, dans un discours direct, décidé de dissoudre les polices « religieuses » pour remettre entre les mains de l’État la gestion de la sécurité de la ville réligieuse. « Safinatoul Amann a abattu un travail de titan pour préserver la sécurité à Touba. Avec les derniers rebondissements, j’ai demandé à Serigne Modou Lô Ngabou de surseoir à cette tâche compte tenu du fait que la sécurité est une prérogative régalienne qui appartient exclusivement à l’État. Le Président m’a eu au téléphone et s’est engagé après que je lui ai tout expliqué ». A déclaré le Khalife des Miurides dans ses propos relayés par Dakar Actu, avant de renchérir : « On a besoin que Touba redevienne comme elle doit être. Serigne Touba a fondé cette cité pour adorer Dieu et rien d’autre. Nous nous inscrivons dans ce sillage. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé aux forces de sécurité de reprendre en main les questions de sécurité. Nous avons confiance en votre expertise et espérons que la cité retrouvera son calme d’antan. ». Une mesure à saluer, et qui pourra permettre à la cité religueuse, de retrouver la quietude, après moult agressions, vols a mains armees, trafic d’armes, voire meurtres.

