« Un certain protocole rend peu probable tout deal entre Macky Sall et Ousmane Sonko

Ce protocole a été révélé par Confidentiel Afrique, se présentant comme « un

journal numérique panafricain indépendant, qui traite exclusivement l’information

de première main, pas à la portée du grand ou intermédiaire public en général ». Il

s’est intéressé à notre fameuse élection en cours et lui a dédié une étude exclusive,

publiée le 23 juin 2023, avec pour titre celui-ci : « Sénégal-Élections présidentielles :

Sassou N’Guesso, Mohamed VI, L’Émir Qatari derrière le Protocole de Doha pour

mette en selle Karim Wade ».

D’emblée, les auteurs de l’étude, les journalistes Ismael AÏDARA et Hyppolyte

GOURMANTIER ont affirmé que sur l’axe Dakar-Doha-Rabat-Brazaville, « se jouent les

derniers dessous de cartes du protocole de Doha, presque mis en boîte et aux relents

insoupçonnés en prélude à la présidentielle de février 2024, que déflore Confidentiel en

exclusivité ». L’odeur du « pétrole sénégalais » serait à la base, selon eux, de toute

l’attention portée à notre élection presque inédite. La même odeur ayant suscité « un grand

intérêt chez deux géants du secteur qui ont commandité des sondages entre mars et avril

2023, donnant vainqueur l’opposant Sonko ».

Les journalistes font état d’un rouleau compresseur de ce qu’ils appellent « la persécution au

forceps et affligeante » qui se dresse depuis le 30 mai contre Ousmane Sonko, « l’opposant

le plus populaire et farouche du régime Macky Sall » 1 . Dans le cadre de ce rouleau

compresseur, « les tractations sont menées en sourdine sur l’axe Dakar-Doha, loin du

chaudron politique sénégalais marqué depuis juin dernier par des brimades judiciaires,

manifestations violentes et meurtrières, vagues d’arrestations et l’ouverture d’un dialogue

avec l’absence de l’opposition significative ». Pour se faire plus convaincants, les deux

journalistes révèlent que Confidentiel Afrique est en possession d’ « informations crédibles

exclusives (qui) confirment des manœuvres incessantes pilotées par le Roi Mohamed VI, le

président congolais Sassou N’Guesso et l’Émir Qatari Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani

pour tirer d‘affaire Karim Wade, le fils de l’ancien Président sénégalais Abdoulaye Wade

(2000-2012) ».

Pour se faire plus explicites, les deux journalistes font état de « câbles diplomatiques

autorisés, de missi-dominici en service et aux ordres du Roi, de l’Émir et du président

congolais, qui ont multiplié ces derniers mois des allers-retours entre les capitales Rabat-

Brazzaville-Kinshasa et Doha, pour discuter avec (….) Karim Wade des conditions de son

retour au Sénégal ». Les journalistes en viennent à ce qu’ils appellent « le deal qui se

précise entre Macky Sall et Karim Wade », sans oublier les « garanties solides »

qui leur ont été données par « les médiateurs plénipotentiaires » engagés dans leur

rapprochement. Ils rappellent la partition que joue dans le « Protocole » Félix Tshisekedi,

« qui entretient des relations inoxydables de proximité avec Karim Wade », relations

encouragées et soutenues « par une poignée de richissimes hommes d’affaires qataris qui

font du business dans les mines en République démocratique du Congo (RDC),

essentiellement dans la Province du Katanga ». Les journalistes voient dans sa partition une

1 Le rouleau compresseur date de bien avant ce 30 mai. Il avait commencé déjà avec la radiation d’Ousmane

Sonko le 29 août 2016.

sorte de retour de l’ascenseur vis-à-vis de son bienfaiteur Karim Wade, qui l’a introduit au

Qatar auprès de l’Émir en mars 2021, par un voyage officiel à Doha minutieusement

préparé. Voyage « révélé en exclusivité en son temps par Confidentiel

Afrique », précisent les journalistes.

Ils rappellent ensuite « la sortie expéditive nocturne de la prison de Reubeusse » de Karim

Wade « devenu entre-temps un puissant et incontournable lobbyiste au Qatar, aux frais de

l’Émir et de son entourage ». Le même Émir qui « supervise en coulisse depuis mi-janvier

2023 les négociations en coulisse ». Ils signalent aussi que « derrière cette mission de

rapprochement Macky-Karim, se cache la main d’un magnat pétrolier sahélien, assidu

visiteur de Dakar et de Doha ». Selon leurs informations, ajoutent-ils, « le ‘’Protocole de

Doha’’ s’articule autour d’un ticket Macky-Karim Wade lors de la prochaine présidentielle de

février 2024, en vue d’affaiblir sans doute le pôle radical de l’opposition incarné par le leader

charismatique du Pastef, le chef de file le plus populaire de l’échiquier politique sénégalais,

Ousmane Sonko ». Et, selon des sources qu’ils trouvent crédibles, « un poste de Premier

ministre, quatre portefeuilles ministériels stratégiques et postes de DG de sociétés publiques

du parti de Karim Wade occupent une place de premier plan dans les négociations de

Doha » 2 .

Cependant, une autre source leur a révélé – du moins c’est ce qu’ils avancent – que tout

n’était pas facile dans les négociations et que « des tractations menées sur l’axe Dakar-

Doha par de bonnes volontés se sont avérées infructueuses au finish ». Donc rebelote, selon

leur propre expression, et l’axe Doha-Rabat-Brazaville reprend les cartes en main, « pour

sauver le Président Macky Sall et le retour sur un tapis rouge du fils de l’ancien Président

Abdoulaye Wade ».

Et nos journalistes de terminer par des secrets de sondages par des compagnies pétrolières

étrangères « qui misent sur l’exploitation des ressources gazières et pétrolières annoncées

en 2024 ». Deux d’entre elles « en ont commandité à deux cabinets privés réputés sérieux

ayant pignon sur rue à Londres et à Sydney, pour peser les chances et les faiblesses d’une

poignée de potentiels candidats déclarés à la présidentielle de février 2024, short-listés par

ces cabinets » 3 . Nous étions entre mars et avril 2023 et l’un des deux sondages « crédite dès

le premier tour de 52,34% des voix l’opposant Ousmane Sonko et le second fait état d’un

report massif de voix sur le leader du Pastef en cas de deuxième tour ». Et l’un des cabinets

de faire remarquer que « le jeune leader de l’opposition sénégalaise Ousmane Sonko est

doté d’une côte de popularité incompressible en l’état actuel et au moment du closing des

enquêtes ». Je n’ai fait que citer.

Ces dernières informations ne sont plus un secret pour personne, surtout pas pour le tout

prochain président sortant, « son » candidat et sa coalition. Ce « Protocole de Doha » le

serait, par contre, pour beaucoup de nos compatriotes. C’est pourquoi, il a retenu mon

attention. Des gens seront prompts à me rétorquer que c’est de la pure invention. Les

journalistes de Confidentiel Afrique seraient vraiment téméraires et leur mémoire

particulièrement fertile, s’ils s’aventuraient à imaginer une telle histoire. En tout cas moi, j’y

crois jusqu’à preuve du contraire. Les dernières manœuvres du président-politicien depuis le

3 février, en accord avec son parti et celui de son acolyte Karim Wade, peuvent bien faire

penser à ce « Protocole de Doha ». Doha où vit quand même le « candidat du peule »

depuis sept longues années et sous la bénédiction de l’Émir. Ce « Protocole » nous rappelle

aussi que Macky Sall et Denis Sassou Nguesso sont de grands amis. Nous ne pouvons pas

2 Ils auraient pu réaliser tout cela, s’ils avaient réussi à nous imposer la date du 15 décembre 2024.

3 Je me garde de citer ici ces potentiels candidats, qui l’ont été pourtant par les cabinets.

non plus, ne pas penser à ses rapports avec le Roi Mouhamed VI qui doivent être excellents.

Ce n’est quand même pas pour rien qu’il a choisi Rabat pour y déménager avec sa famille,

après qu’il aura quitté le pouvoir, avec beaucoup de regrets. C’est donc porter lourdement

tort à Ousmane Sonko que d’associer seulement son nom à ceux de ces deux individus,

encore plus d’imaginer un seul instant qu’il pouvait se retrouver dans un deal avec eux. Ils

sont loin d’avoir les mêmes préoccupations et notre Seigneur ne les a probablement pas

créés avec la même formule. Le temps nous permettra d’en avoir le cœur net, in shaa

ALLAH.

Dakar, le 10 mars 2024

Mody Niang