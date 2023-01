B. Saffiedine et A. Khumar respectivement directeur général adjoint et chef de département « four » de l’usine Fabriméral ont été jugés à la barre des flagrants délits pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui. L’audience a eu lieu vendredi rapporte Le Soleil. Le journal ajoute que le maître des poursuites a requis une peine de prison de 3 ans ferme.

